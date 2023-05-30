1 июня еще будет тепло и сухо, а уже 2 числа налетят дожди с грозами.

Первые дни лета принесут в Украину грозы и похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. 1 июня в Украине еще будет тепло, довольно солнечно и сухо, а вот уже 2 июня на западе и севере нашей страны пройдут дожди и грозы. А 3 июня местами ожидается похолодание до +18°...+20°.

Итак, 1 июня в Украине будет тепло и сухо. Во многих областях ожидается ясная и безоблачная погода. Столбики термометров покажут +21°...+26°, а на Закарпатье воздух прогреется до +28°.

Однако уже на следующий день, 2 июня, погода в Украине изменится. В большинстве западных и северных областей ожидаются дожди и грозы. При этом на температуру осадки не повлияют - по всей стране будет комфортное тепло от +22° до +27°.

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3 июня температура в западных и северных областях Украины снизится до +18°...+20°. Осадки сместятся на юг, в центральные и северо-восточные области.

К концу недели, 4 июня, осадки практически покинут территорию Украины, станет больше солнца. Однако температура снизится до +19°...+22°, лишь местами на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до комфортных +25°.

Изменение погоды в Украине

Об изменении погоды в Украине говорит и Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, в ближайшие дни нас ждет усиление антициклонной деятельности, что означает сухую погоду и температуру без особых изменений. Однако со 2 июня к Украине приблизится новый атмосферный фронт, который и станет причиной осадков.

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