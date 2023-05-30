В ближайшие дни на юго-востоке Украины ожидаются осадки, а через несколько дней задождит уже на западе и севере.

В ближайшие дни в Украине ожидается усиление антициклонной деятельности с запада, только в юго-восточной части пройдут кратковременные дожди с грозами. В то же время температурные показатели существенно не изменятся. Но ближе к выходным погода начнет кое-где меняться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток в юго-восточной части страны и в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории и 1 июня по всей Украине будет сухая погода без осадков.

Но со 2 июня к Украине приблизится атмосферный фронт. Ближе к выходным он немного изменит синоптическую ситуацию, говорят синоптики. В частности, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Ветер в ближайшие дни будет северо-восточный с переходом на западный, 3-10 м/с.

Температура ночью составит 10-16°, в западных и северных областях местами лишь 7-9°. Днем воздух будет прогреваться до 21-27°, 30-31 мая на востоке и юго-востоке страны ожидается 18-24°.

Температура в пятницу ночью 8-14°, в южных областях до 17°; днем будет 22-28°, в восточной части ожидается до 19-25°.

Изменение погоды в Киеве - что известно

По данным Укргидрометцентра, новый атмосферный фронт испортит погоду в Киеве. По прогнозам, в ближайшие дни в столице вероятны легкие дожди, однако ближе к выходным осадки усилятся, начнутся грозы, а температура снизится.

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