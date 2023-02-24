В этом году в марте на востоке Украины прогнозируется нехватка осадков.

Первый весенний месяц в Украине будет очень теплым, а на востоке ожидается нехватка осадков. Такой прогноз на март 2023 обнародовали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то их за месяц выпадет 27-44 миллиметра. На Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма ожидается 49-98 миллиметров осадков, что в пределах нормы. Лишь в восточных областях, по данным синоптиков, дождей будет меньше нормы.

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Какой будет весна в Украине - прогноз климатолога

В этом году весна в Украине будет ранней. По прогнозам, средняя за весну 2023 температура воздуха в Украине может быть выше нормы на 1-2 градуса.

Климатолог Вера Балабух говорит, что возможны затоки арктического воздуха с севера, запада и востока, которые будут приводить неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

О ранней весне также говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. В частности, по его прогнозу, март в Украине начнется с потепления.

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