Температура в столице не поднимется выше +4°.

В четверг, 27 декабря, в Киеве будет один из самых холодных дней в ближайшей перспективе. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью похолодает до 0°...+1°, а днем столбики термометров покажут не более +4°. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 28 декабря - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Тернополе 28 декабря ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -1, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.

Вас также могут заинтересовать новости: