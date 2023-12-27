В четверг, 27 декабря, в Киеве будет один из самых холодных дней в ближайшей перспективе. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью похолодает до 0°...+1°, а днем столбики термометров покажут не более +4°. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 28 декабря - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +9°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Тернополе 28 декабря ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +9°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +5°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -1, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+2°.
В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+6°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.