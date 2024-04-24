Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В Днепре на 24 апреля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается также местами и по территории Днепропетровской области.

"24 апреля днем в г. Днепр и местами по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - сообщают в гидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 24 апреля

Сегодня, по прогнозу синоптиков, на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Днепре и местами по области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура по области составит +19°...+24°, а в Днепре столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода 24 апреля - прогноз по Украине

В целом, по данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидаются дожди, днем местами грозы. В Ровенской, Житомирской и Винницкой областях местами осадки будут значительными.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит +12°...+17°, на юге и юго-востоке страны будет теплее, +19°...+24°, а в Крыму разогреет до летних +28°.

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