В городе не работают троллейбусы и трамваи.

В Днепропетровской области бушует зимнее ненастье. В частности, без света остались тысячи жителей Кривого Рога. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов", - сообщил он.

По данным Вилкула, из-за отсутствия электричества 4 котельные в городе работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции горводоканала.

Видео дня

"Из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично", - сообщил он.

Сейчас в городе работают только автобусы, маршрутки и дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, а на дорогах работает специальная техника.

Погода в Днепре и Днепропетровской области

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил І уровень опасности.

"8 января в городе Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах области местами гололедица", - говорится в предупреждении.

В Днепроветровской обалсте 8 января будет облачная погода. Днем прогнозируется значительный снег, местами сильный, метель. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура -4°...-9°.

В Днепре сегодня также будет облачно. Днем ожидается значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура -6°...-8°.

На завтра, 9 сентября, синоптики прогнозируют облачную погода. Ночью умеренный, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -11°...-16°, днем будет -5°...-10°.

10 января ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -10°...-15°, а днем потеплеет до -2°...-7°.

Вас также могут заинтересовать новости: