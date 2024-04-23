24 апреля в Украину придет новая порция дождей / фото REUTERS

В среду, 24 апреля, в большинстве областей Украины станет чуть теплее, лишь на севере сохранится свежая погода, +11°...+14°. При этом практически повсеместно пройдут дожди и ливни, а также усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°, дождь
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +12°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.
  • В Тернополе 24 апреля ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +12°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +8°, днем +18°, небольшой дождь, гроза.
  • В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в среду ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+17°, сильный дождь.
  • В Одессе 24 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +14°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +7°, днем +20°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +19°.
24 апреля в Украине станет теплее, но начнутся дожди и усилится ветер / фото УНИАН

Приметы погоды 24 апреля

Если воды до этого дня до сих пор покрыты льдом, то лето будет плохим.

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