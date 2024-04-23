В среду, 24 апреля, в большинстве областей Украины станет чуть теплее, лишь на севере сохранится свежая погода, +11°...+14°. При этом практически повсеместно пройдут дожди и ливни, а также усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°, дождь
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +12°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.
- В Тернополе 24 апреля ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +12°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +8°, днем +18°, небольшой дождь, гроза.
- В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+17°, сильный дождь.
- В Одессе 24 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.
- В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +14°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +7°, днем +20°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +19°.
Приметы погоды 24 апреля
Если воды до этого дня до сих пор покрыты льдом, то лето будет плохим.