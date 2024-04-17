Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Днепропетровской области.

На сегодня, 17 апреля, в Днепре и Днепропетровской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

"17 апреля на территории Днепропетровской области днем ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Днепропетровщине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погоды.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 17 апреля

В среду, по данным синоптиков, на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с, а днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области составит +21°...+26°, а в Днепре воздух прогреется до +24°...+26°.

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