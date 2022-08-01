Начало августа в Украине будет с дождями и скачками температур.

Погода в начале августа в Украине будет неустойчивой. Ожидаются значительные колебания температуры и дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"В первой декаде августа атмосферные процессы над Украиной окажутся динамично активными и разнообразными. Причиной этого станет формирование малоподвижного циклона над Левобережной Украиной и Приазовьем", - пояснил синоптик.

По его словам, уже с понедельника атмосферное давление начнет заметно снижаться, увеличится количество облачности и местами начнутся осадки. Но дожди распределятся по территории неравномерно.

"Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Приазовье, центральных областях и на Донбассе. Эти регионы окажутся под влиянием фронта окклюзии и юго-восточных воздушных потоков, которые с территории Кавказа и Азовского моря принесут влагу. Поэтому в течение недели местами может выпасть более двух месячных норм осадков", - предупредил специалист.

По его прогнозу, температура воздуха в первую неделю августа будет близкой к норме, но во второй половине недели и ближе к выходным заметно повысится, преимущественно в западных и южных областях. Тем не менее, в регионах, где сохранится циклоническая деятельность и дожди, температурный фон ожидается более комфортным.

Напомним, погода летом 2022 года может принести украинцам немало сюрпризов. Нас ждет как традиционная для лета жара и засуха, так и сильные грозы и порывы шквального ветра. О том, каким будет лето 2022 в Украине, рассказал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань.

В целом климатологи ожидают, что это лето будет не таким сухим, как обычно. Дождей будет больше, чем в среднем, что полезно для природы.

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