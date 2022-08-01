Август в Украине начнется с дождей и гроза. Осадки ожидаются везде, кроме севера и некоторых центральных областей. Практически по всей стране температура будет в пределах +27°...+33°, лишь на западе Украины ожидается более свежая погода, до +19°...+24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
- В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+28°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+25°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, небольшой дождь.
- В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+29°, гроза.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°.
Народные приметы на 1 августа
1 августа - день Макриды. Хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.
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