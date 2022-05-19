По прогнозу Владимира Деркача, в этом году летняя погода в Украине будет свидетельствовать о процессе глобального потепления.

В этом году лето в Украине будет с погодными сюрпризами. В частности, ожидаются резкие изменения погоды, особенно в июле.

Об этом в комментарии "Телеграфа" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, в июне украинцев ждет преимущественно умеренное тепло, в июле вероятны сильные осадки, а начало августа обещает настоящую летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а как бы остановится на этом пиковом, которого достигло ранее в прошлые годы", - отмечает Деркач.

По прогнозу народного синоптика, в этом году летом будут наблюдаться резкие изменения погодных условий. Особенно это будет заметно, согласно прогнозу, в июле: ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.

Июнь, по данным Деркача, порадует умеренным теплом. Тем, кто любит жару, он также обещает 2-3 периода (один длиннее, а два коротких).

Август, по прогнозу народного синоптика, примерно до середины месяца продержит хорошую погоду, далее немного окропит дождями и снизит температуру.

Напомним, по данным мирового портала wisemeteo, в этом году июнь в Киеве будет теплее, чем в прошлом. В целом лето 2022 года в Киеве неприятно удивит своей температурой по сравнению с прошлым сезоном. Средняя температура сезона составит 22°С, что немного ниже, чем летом 2021 года.

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