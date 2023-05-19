Осадки ожидаются, в основном, в субботу.

На выходных, 20 и 21 мая, погода в Украине будет теплой, однако без осадков не обойдется. В субботу на западе ожидаются грозы, в Черкасской области небольшие дожди, а в воскресенье осадки практически покинут территорию нашей страны - покапает лишь на Днепропетровщине. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +12°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+25°. В воскресенье температура будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачнность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +15°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +12°...+21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +13°...+20°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +13°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +17°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +12°, днем +21°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +12° ночью и днем +22°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +21°, возможен дождь. В воскресенье - практически безоблачно, температура +11°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, +11°...+22°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +15°...+26°.

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