В течение недели в Украине будут наблюдаться температурные "качели", а температура местами будет подниматься до +20 градусов и даже выше.

На этой неделе, с 18 по 24 октября, украинцев ждут периоды похолодания и потепления. Дожди будут сменяться сухой и солнечной погодой и наоборот. Всю неделю Украину будут сопровождать температурные "качели", однако ближе к выходным погода стабилизируется и температура медленно пойдет на спад.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 18 октября, в большинстве западных, северных и центральных областей ожидается пасмурная погода, а температура не поднимется выше +9°...+12°. На юго-востоке будет солнечно, воздух прогреется до +13°...+15°.

Во вторник, 19 октября, по всей стране похолодает. В большинстве областей ожидается +9°...+12°, лишь на Юге Украины столбики термометров кое-где покажут +14°. Местами в западных, восточных, а также в Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются дожди.

В среду, 20 октября, погода существенно изменится на Западе Украины. Дожди ожидаются лишь в Волынской и Ривненской области, а вот температура поднимется до +14°...+19°. Прохладнее всего будет на Востоке Украины - до +10°.

В четверг, 21 октября, потепление распространится по всей стране. Теплее всего будет в западных областях, где столбики термометров подскочат до +16°...+22°. На остальной территории Украины - небольшая облачность, +15°...+18°.

В пятницу, 22 октября, погода в Украине вновь начнет меняться. Ухудшение погоды придет в западные области, где начнутся сильные дожди, а температура снизится до +13°...+16°. На остальной территории пока будет тепло, сухо и солнечно, до +17°...+21°.

На выходных в Украине продолжит снижаться температура. Так, в субботу, 23 октября, тепло до +18°...+20° задержится еще на юго-востоке страны. Однако уже в воскресенье, 24 октября, максимально воздух прогреется лишь до +11°...+13°,а на Севере и Западе Украины - лишь до +6°...+9°. Местами также ожидаются небольшие дожди.

Народный прогноз на неделю

18 октября - Харитины мученицы. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме.

19 октября - Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

20 октября - Сергея мученика. Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме.

21 октября - Трифона и Пелагеи преподобных. После Трифона-Пелагеи становится прохладнее.

22 октября - Якова Алфеева Апостола. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

23 октября - Евлампия. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры.

24 октября - Филиппа. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к снегопаду. Ясная луна - предвестник мороза.

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Автор: Екатерина Лиманская