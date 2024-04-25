Специалисты уверяют, что здоровью людей такие осадки не угрожают.

В Одесской области и в других регионах Украины прошли осадки в виде дождя с песком. Его можно было увидеть на автомобилях, крышах, растениях.

Как передает корреспондент УНИАН, пользователи соцсетей сообщали о выпадении темно-желтого дождя в населенном пункте Вилково Одесской области, в Винницкой, Житомирской обласях, Черкассах, в Молдове и Румынии.

В частности, фото с пылью после дождя на автомобилях обнародовали жители Кишинева (Молдова).

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В городе Измаил Одесской области местные жители тоже увидели пыль вокруг.

"Она похожа на песок, но больше на глину... Синоптики сообщают о пыли и песке из пустыни Сахара", - написали жители местного интернет-сообщества и призвали владельцев животных не позволять домашним любимцам есть траву.

По словам специалистов Украинского метеорологического центра, циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Однако циклон из Европы дошел и до территории Украины. Именно поэтому жители Одесской области могли наблюдать "грязный" дождь.

Как сообщила "Суспильному" ведущий синоптик Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская, циклон пришел из района Греции, с юго-востока Европы. Поэтому в его системе циркулирует песчаная масса и в Украине осадки прошли в виде дождя с песком.

По ее словам, в дальнейшем циклон будет отходить на север. Поэтому таких осадков в ближайшие дни не ожидается.

Специалист в области метеорологии и климатологии Инна Хоменко отметила, что для человека этот песок безопасен - здоровью не навредит. Наоборот, атмосфера очистилась и концентрация пыли в воздухе не превышена.

"Бояться не стоит, эта пыль безопасна для человека. Вместе с осадками все это вымылось, атмосфера очистилась. Тем более осадки были очень интенсивные. Опасными для человека являются мелкие частицы, которые сейчас наблюдаются над территорией северной Африки. Их концентрация очень большая. Вот там они действительно несут вред здоровью человека", - говорит Хоменко.

Выпадение "грязного" дождя в Украине - что известно

Вчера в южных регионах Украины выпал дождь с пылью, который добрался из Сахары. Ее можно было увидели после осадков на поверхностях предметов и растений.

По данным синоптиков, пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, а затем отступит на восток и атмосфера очистится.

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