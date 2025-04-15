Осадки на этой неделе вероятны только на западе страны.

На этой неделе украинцы уже почувствуют настоящую весеннюю теплую погоду. В большинстве областей погоду будет формировать поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, а температура постепенно будет повышаться. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 15-17 апреля в синоптических процессах над Украиной будут происходить оптимистичные изменения, настроенные на потепление.

"Приятно, что постепенно начнет повышаться и ночная температура, но особенно будет радовать дневное щедрое ласковое тепло", - говорят синоптики.

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По прогнозу, погоду большинства областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, что обеспечит отсутствие осадков. Однако 15 апреля на Закарпатье и Прикарпатье, а 16 апреля в западных областях пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

Со среды, 16 апреля, заморозки уже полностью будут отступать. Температура ночью составит +3°...+10°, а дневные максимумы вообще +17°...+22°. В конце недели по западным областям температура местами будет достигать +25°.

В столице, по данным Укргидрометцентра, температура также постепенно будет повышаться. В ближайшие дни воздух в Киеве будет прогреваться до +17°...+22°, а с 18 апреля - до +22°. Осадков не ожидается.

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