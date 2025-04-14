Вторник по всей Укарине будет теплым / фото pixabay.com

Во вторник, 15 апреля, украинцев ждет теплая и практически сухая погода. Только местами на западе страны пройдут небольшие дожди. Столбики термометров днем покажут от +15° до +19°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +17°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
  • В Тернополе 15 апреля ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +14°, пасмурно, ливень.
  • В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +6°, днем +15°.
  • В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно.
  • В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +5°...+17°.
  • В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +19°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +19°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, ясно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +17°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно, температура ночью +6°, днем +18°.
  • В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно, +4°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.
15 апреля погода в Украине будет по-есеннему теплой / 

15 апреля - какой праздник, приметы погоды

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

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