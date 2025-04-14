Во вторник, 15 апреля, украинцев ждет теплая и практически сухая погода. Только местами на западе страны пройдут небольшие дожди. Столбики термометров днем покажут от +15° до +19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +17°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Тернополе 15 апреля ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +14°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +6°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно.
- В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +5°...+17°.
- В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +17°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +4°...+15°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.
15 апреля - какой праздник, приметы погоды
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.