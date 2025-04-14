Осадки ожидаются на западе страны.

Во вторник, 15 апреля, украинцев ждет теплая и практически сухая погода. Только местами на западе страны пройдут небольшие дожди. Столбики термометров днем покажут от +15° до +19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +17°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Тернополе 15 апреля ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +6°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +5°...+17°.

В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +19°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +17°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +6°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +4°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

15 апреля - какой праздник, приметы погоды

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

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