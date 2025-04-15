Температура в столице будет повышаться до +20° и даже выше.

В Киеве ожидается потепление до практически летних показателей. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что температура в столице уже в ближайшие дни повысится до +20° и даже +22°.

По словам синоптиков, в течение 15-19 апреля на Киевщине ожидается приятная синоптическая ситуация, настроенная на потепление

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"Ночная температура будет повышаться, но особенно будет радовать нарастание мягкого дневного тепла, которое легко будет преодолевать отметку +20°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Как ожидается, осадков не будет благодаря полю высокого атмосферного давления. Зато в столице ожидается солнечная погода с оживленным весенним ветром.

В ближайшие дни в Украину начнет поступать потепление из тропических широт. Об этом рассказал черкасский синоптик Виталий Постригань.

По его словам, уже настал момент переходить на легкую весеннюю одежду, ведь поступление холодного воздуха из Арктики прекратилось.

Специалист отметил, что над северо-западом Европы сформировался глубокий циклон, который способствует проникновению теплого тропического воздуха из Средиземноморья и северной Африки на территорию Украины.

Синоптик добавил, что температура в апреле 2025 года будет больше напоминать майскую: ночью ожидается от +5 до +10 градусов, а днем - от +19 до +24.

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