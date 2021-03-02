В Украине в следующие двое суток будет без осадков - синоптики

Лишь ближайшей ночью в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь.

В Украине в следующие двое суток, 3-4 марта, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Согласно прогнозам синоптиков, лишь ближайшей ночью в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь.

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Температура ночью 3 марта от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, 4 марта 0-5 градусов мороза, днем 5-12 градусов тепла. Завтра на востоке и северо-востоке - 2-7 градусов тепла.

В пятницу, 5 марта, в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на северо-западе с мокрым снегом. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 1-7 градусов тепла. В южной части 10-15 градусов тепла.

Кроме того, днем 4 марта в большинстве областей, а 5 марта на востоке и юго-востоке страны местами усиление ветра до 15-20 м/с.

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