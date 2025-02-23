Потепление будет происходить "постепенно, спокойно, без рывков до +15", утверждает Наталка Диденко.

Понедельник, 24 февраля, в Украине будет преимущественно солнечным и без существенных осадков. Только в восточных областях будет идти небольшой снег, который под конец дня прекратится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Впрочем, по ее словам, мороз еще будет держаться. Самой холодной будет северная часть Украины - ночью 24 февраля ожидается -10...-16 градусов. На остальной территории - -9...-12 градусов, на западе и юге - -3...-9 градусов.

Днем самую теплую погоду Диденко прогнозирует для западных областей - +2...+6 градусов. В большинстве регионов будет от 3 мороза до 2 тепла. Самой холодной будет оставаться восточная часть - днем -3...-7 градусов.

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В Киеве 24 февраля, по данным синоптика, будет солнечно и без осадков, однако ночью ожидается мороз -12...-14. Днем же температура поднимется до 0...-2 градусов.

По прогнозу Диденко, с 25-26 февраля морозы будут ослабевать, температура воздуха постепенно будет повышаться:

"Восток еще побудет в морозах, там ослабление более вероятно под 1 марта".

Она подчеркнула, что изменение на весеннюю погоду, на потепление будет происходить "постепенно, спокойно, без рывков до +15". Морозы еще будут "где-то две-три ночи".

Погода в Украине: последние новости

Ранее УНИАН рассказывал о заснеженном Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово в Киеве. В последние годы, когда в столице в основном теплые и бесснежные зимы, в этом году его можно увидеть покрытым белым снегом.

Между тем синоптик Виталий Постригань рассказал о потеплении в Украине в связи с антициклоном Finja, который с 25 февраля переместится на Балканы. По словам эксперта, с юго-западными ветрами распространится более теплый и влажный воздух со Средиземного моря, что приведет к повышению температуры.

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