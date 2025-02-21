Уже через несколько дней погода в Украине начнет меняться.

Еще несколько дней в Украине будут продолжаться морозы, а уже на следующей неделе погода начнет меняться на более теплую. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По предварительным прогностическим расчетам, говорит синоптик, уже с 25 февраля антициклон Finja переместится на Балканы. Это разблокирует доступ атлантическим циклонам.

По словам эксперта, с юго-западными ветрами распространится более теплый и влажный воздух из Средиземного моря, что приведет к повышению температуры.

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О том, что на следующей неделе в Украине станет теплее, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с 25 февраля морозы отступят. Сначала столбики термометров днем будут показывать +1...+5 градусов тепла, а затем +4...+9. На западе и юге страны ожидается потепление до +10 градусов.

По ее данным, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, потепление ожидается с 25 февраля.

В то же время данные метеорадара Ventusky, свидетельствуют, что с началом марта температура в Украине повысится уже до весенних показателей. В частности, уже 2 марта во Львовской и Закарпатской областях столбики термометров покажут до +15, а на западе в целом будет до +13 °C. В центре и на юге страны ожидается от +8 до +10. На севере и на востоке Украины останется более прохладная погода - до +6 °C.

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