Юрий Игнат отметил, что каждая семья должна иметь план на случай экстренной ситуации.

В Воздушных силах на протяжении последних трех лет ежедневно ожидают массированного удара РФ по Украине. Так руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на вопрос о том, готовятся ли военные к большой атаке на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

"Это то, что происходит всегда. Новый год, любая символическая дата для оккупанта или символическая дата для Украины, например, День независимости. Ожидать – мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили разные ожидания, "Орешники" и так далее", – сказал он в интервью Радио Свобода, отрывок из которого был опубликован в телеграм-канале.

По его словам, надо быть готовыми. Он отметил, что каждая семья должна иметь план на случай экстренной ситуации. В частности, он упомянул о курсах оказания первой медицинской помощи.

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"Каждая семья, организация должна иметь какой-то план в экстренной ситуации, когда критическая ситуация наступает. Удар, или это "Шахед", или это ракета, надо знать, где аптечка лежит, как действовать, первую помощь оказать. Тактическая медицина – это очень важно. Многие семьи записывают детей, подростков на такие курсы. Это очень важно, это может спасти жизнь отцу или матери, если произойдет трагедия: остановить кровь, оказать первую помощь. Поэтому готовиться. Мы живем в такое время", – отметил представитель Воздушных сил.

В контексте российских атак по Украине Игнат отметил, что говорить о каком-то конкретном дне довольно трудно, ведь "Россия имеет свой четкий план, они имеют определенные объекты, по которым хотят ударить":

"Они планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегическими. Также учитывают различные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет сегодня на то, чтобы планировать удар в тот или иной регион".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют мирные города Украины. Враг применяет ударные дроны, КАБы, авиационные ракеты, баллистику, "Калибры" и другие средства поражения.

В ночь на 23 февраля оккупанты в очередной раз прибегли к такому террору. В Киеве в течение ночи раздавались мощные взрывы. В нескольких районах столицы упали обломки сбитых дронов.

В Кривом Роге в результате удара РФ погиб человек, еще четверо пострадали, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Известно, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Взрывы были слышны и в Запорожье. Глава ОГА Иван Федоров рассказал, что ранена 53-летняя женщина. В Одесской области же, по словам главы ОГА Олега Кипера, произошло возгорание частного дома. Пострадали три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

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