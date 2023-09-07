Повышение температуры в столице ожидается уже на следующей неделе.

В ближайшие дни в Киеве сохранится комфортная температура воздуха, а уже на следующей неделе ожидается повышение температуры. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, жара вернется в столицу 12-13 сентября.

"Жара, вдруг кто соскучился, еще обнажит плечи и колени 12-13 сентября", - сообщила она.

Завтра же, по ее данным, в Киеве ожидается солнечная погода. Столбики термометров в столице покажут +22 градуса. "Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осенние мытья окон на потом - все на улицу! Там будет красиво...",- посоветовала синоптик.

Потепление в Украине - что говорят синоптики

О том, что пока рано прощаться с летней одеждой, говорит и синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, в большинстве областей ночью ожидается 10-15 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 21-27.

"Это, знаете, как осенью: оно всегда в тенечке уже чувствуешь такую легкую прохладу, а на солнце еще по-настоящему жарко. Поэтому вот такие погодные условия. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять", - сказала синоптик и напомнила, что нынешний сентябрь ожидается на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

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