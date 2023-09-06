В четверг, 7 сентября, в Киеве станет чуть свежее - температура снизится на несколько градусов по сравнению в предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +17°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +22°...+23°. При этом ожидается сухая, ясная и безоблачная погода.
Ветер будет преимущественно северный, его скорость составит 1,4 - 2,6 м/с. Атмосферное давление повысится и будет близко к норме - 755 миллиметров ртутного столба.
Погода 7 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Тернополе 7 сентября ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +14°...+24°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +15° днем +24°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +22°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +24°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+20°.
В Одессе 7 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°.
В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+20°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+25°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +23°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +23°.