Месяц в Украине обещает быть теплым.

Сентябрь в Украине обещает быть теплым, поэтому прощаться с летней одеждой пока рано. Об этом NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталия Птуха.

По ее словам, в Украину пришла более комфортная температура, уже без жары.

"На этой неделе у нас будут преобладать довольно комфортные значения температуры. Конечно, ночью уже немножечко почувствуется это первое осеннее дыхание. Потому что, во-первых, и дни становятся короче, соответственно, немножко меньше солнечного света. И сейчас как раз так произошли синоптические процессы, что у нас преобладают северо-восточные, северо-западные воздушные потоки", - пояснила синоптик.

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Ночью в большинстве областей ожидается 10-15 градусов тепла, а в дневные часы столбики термометров будут показывать 21-27.

"В принципе, сентябрь как раз таки там нет каких-то таких активных заливов холода, то может быть несколько теплее", - говорит синоптик.

Она напомнила, что по прогнозу Укргидрометцентра, нынешний сентябрь будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

"В принципе, скажем так, прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Поэтому, как мы видим даже на этой неделе, скажем так, довольно комфортные значения температуры. Это, знаете, как осенью: всегда в теньке еще чувствуешь такую легкую уже прохладу, а на солнце еще по-настоящему жарко. Поэтому вот такие погодные условия. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять", - сказала синоптик.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, средняя за месяц температура в сентябре составит 15-19° тепла, а в Карпатах ожидается 12-13°. Это, по данным синоптиков, 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы по всей стране.

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