В ближайшие дни воздух в столице еще будет прогреваться до +14°...+15°.

В Киеве в ближайшие дни ожидается довольно теплая погода, однако ближе к выходным температура несколько снизится. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что обусловит сухую и преимущественно солнечную погоду.

Безоблачная погода, по данным специалистов, будет способствовать прогреванию приземного слоя воздуха. В дневные часы до четверга воздух в столице будет прогреваться до +14°...+15°, а уже с пятницы температура снизится до +11°.

Видео дня

В ночные часы, по данным Укргидрометцентра, значения температуры с середины недели станут более стабильными и будут достигать +5°.

Погода 22 октября - прогноз по Украине

Во вторник украинцев ждет небольшая облачность. Будет без осадков. Ветер в течение дня ожидается переменных направлений, а его скорость будет невысокой, 3-8 м/с. Днем воздух по всей стране прогреется до +12°...+17°.

На Киевщине сегодня также будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров по области будут колебаться в пределах +12°...+17°, а в Киеве воздух прогреется до +14°...+16°.

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