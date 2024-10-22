Вторник в Украине будет теплым / фото pexels.com

Во вторник, 22 октября, украинцев ждет ясный и довольно теплый день. По всей старне столбики термометров покажут +14°...+18°. Дождей не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +17°.
  • Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +17°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
  • В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +17°.
  • В Тернополе 22 октября ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +17°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +3°, днем +17°.
  • В Виннице сегодня будет +3°...+18°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +16°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +6°...+17°.
  • В Одессе 22 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +16°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +5°...+14°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.
22 октября дождей в Украине не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 22 октября

Снег выпадает в этот день - на добро. Если в этот день выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

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