Осадков в столице не ожидается

Вторник, 22 октября, в Киеве будет самым теплым днем на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +5°, а днем воздух прогреется до +16°. День будет практически безоблачным, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с юго-запада, 3-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, но в течение дня снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 октября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 22 октября ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +3°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +3°...+18°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +6°...+17°.

В Одессе 22 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +5°...+14°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.

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