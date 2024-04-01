Начало недели в Киеве будет по-летнему теплым. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +12°, а днем воздух прогреется до летних +20°...+25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 1 апреля - прогноз по городам Украины
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
В Тернополе 1 апреля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.
В Виннице сегодня будет +11°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.
В Одессе 1 апреля - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +19°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+24°.
В Краматорске сегодня небольшая практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.