В столице будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Начало недели в Киеве будет по-летнему теплым. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +12°, а днем воздух прогреется до летних +20°...+25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 1 апреля - прогноз по городам Украины

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Тернополе 1 апреля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +11°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 1 апреля - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+24°.

В Краматорске сегодня небольшая практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

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