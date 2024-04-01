1 апреля по всей Украине будет тепло / фото Andreas / Pixabay

Потепление в Украине продолжается. 1 апреля по всей стране будет сухо, а столбики термометров покажут +20°...+25°, лишь на черноморском побережье в Одесской обалсти будет свежее - до +16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
  • В Тернополе 1 апреля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.
  • В Одессе 1 апреля - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +19°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
  • В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+24°.
  • В Краматорске сегодня небольшая практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
1 апреля потепление в Украине продолжится / фото УНИАН

Приметы погоды 1 апреля

Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

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