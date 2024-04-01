Потепление в Украине продолжается. 1 апреля по всей стране будет сухо, а столбики термометров покажут +20°...+25°, лишь на черноморском побережье в Одесской обалсти будет свежее - до +16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
- В Тернополе 1 апреля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.
- В Виннице сегодня будет +11°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.
- В Одессе 1 апреля - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +19°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+24°.
- В Краматорске сегодня небольшая практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
Приметы погоды 1 апреля
Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.