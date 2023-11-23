Перед выходными погода в Украине немного стабилизируется. Сильные морозы отступят, лишь ночью в отдельных областях может быть до -2°...-1°, а днем по всей стране воздух прогреется до +2°...+11°. Туч станет меньше, а солнца больше. Везде, кроме юга и некоторых областей в центре и на севере Украины пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, сильный дождь.
- В Тернополе 24 ноября ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+3°, сильный дождь.
- В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
Приметы погоды 24 ноября
Если в этот день дождь или снег, то до 4 декабря будет оттепель.