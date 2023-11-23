24 ноября в Украине будут небольшие дожди / фото Pixabay

Перед выходными погода в Украине немного стабилизируется. Сильные морозы отступят, лишь ночью в отдельных областях может быть до -2°...-1°, а днем по всей стране воздух прогреется до +2°...+11°. Туч станет меньше, а солнца больше. Везде, кроме юга и некоторых областей в центре и на севере Украины пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, сильный дождь.
  • В Тернополе 24 ноября ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+3°, сильный дождь.
  • В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
24 ноября в Украине станет теплее / фото УНИАН

Приметы погоды 24 ноября

Если в этот день дождь или снег, то до 4 декабря будет оттепель.

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