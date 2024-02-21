В ряде областей пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом.

В четверг, 22 февраля, в Украине станет меньше облаков и больше солнечных прояснений. Дожди в ряде областей продолжатся, однако осадки будут несильными. Температурные контрасты по-прежнему будут ощутимыми: на западе воздух прогреется до +9°...+12°, а на востоке будет лишь +2°...+4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +9°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 22 февраля ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +2°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +4° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, небольшая облачность легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+4°, небольшой дождь.

В Одессе 22 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +1°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +5°.

Приметы погоды 22 февраля

В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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