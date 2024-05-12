Осадки покинут нашу страну, но облачность станет больше.

В конце недели, 12 мая, в Украине станет еще на пару градусов прохладнее. По всей стране будет от +11° до +17°, только на Закарпатье будет чуть теплее. Осадки покинут нашу страну, однако облачность станет больше. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет переменная облачность. Столбики термометров покажут не выше +14°...+16°, только в Закарпатской области воздух прогреется до более приятных +19°.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего, +11°...+13°. Тут ожидается пасмурная погода.

Видео дня

На востоке страны тепло распределится неравномерно. В Харьковской области будет пасмурно и до +14°, а в Луганской и Донецкой ожидается практически безоблачный день с температурой до +17°.

В центральной части Украины тоже будет преимущественно пасмурно, местами - с прояснениями. Температура тут ожидается от +12° до +16°.

На юге страны сегодня будет теплее всего, +16°...+17°. Небольшая облачность.

Приметы погоды 12 мая

Обязательным ритуалом этого дня – было прочтение заговора от девяти напастей.

Теплая и звездная ночь обещает хороший урожай, а если в этот день много осодов, то будет много огурцов. При этом большое количество майских жуков предвещает засушливое лето.

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