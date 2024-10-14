Заморыши будут как на почве, так и в воздухе.

В Киеве вскоре ожидаются первые в этом сезоне заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики обнародовали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области.

"Ночью по Киеву 17-19 октября заморозки на почве и в воздухе 0...-2° (І уровень опасности, желтый)".

Также, по данным Укргидрометцентра, сильные заморозки 0...-5° ожидаются 17-19 октября по Киевской области. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Украине - к нам идет антициклон

На этой неделе украинцы столкнутся с прохладной погодой, дождями и заморозками. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первой половине недели на большинстве территории страны ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Во второй половине недели и на выходных в атмосферу Украины будет влиять мощный и малоподвижный антициклон. Из-за этого дожди прекратятся, однако температурный фон будет оставаться низким, особенно в ночное и утреннее время.

Во многих западных, северных и отдельных центральных регионах возможны заморозки на почве и в воздухе до -3 °С.

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