уже со второй половины недели этот антициклон начнет влиять на нашу страну.

На этой неделе украинцев ждет прохладная погода с дождями и заморозками. Об этом на портале meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что в первой половине недели в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Во второй половине недели и на выходных, по данным синоптика, на погоду в Украине будет влиять мощный и малоподвижный антициклон. Благодаря ему осадки прекратятся, однако температурный фон сохранится на достаточно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы.

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"В большинстве западных, северных и местами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 °С", - сообщил Кибальчич.

Погода 14 октября

В понедельник, по прогнозу Кибальчича, в северных и восточных областях ожидается небольшой дождь. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха +9...+14 °С, а в центральных и южных областях +15...+20 °С.

Погода 15 октября

Ночью во вторник в северных и северо-западных областях ожидается небольшой дождь. Днем уже в большинстве регионов Украины, кроме юго-восточной части, пройдут небольшие дожди. Ветер будет 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, днем +9...+15 °С. В южных областях ночью +7...+12 °С, а днем +13...+18 °С.

Погода 16 октября

В среду, по словам синоптика, на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Только в западных регионах будет преимущественно сухо. Ночью и утром местами туманы. Ветер останется 7-12 м/с. Ночью будет +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. Только южной части будет теплее: ночью +7...+12 °С, а днем +11...+16 °С.

На 14 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют здесь порывы ветра 15-20 м/с.

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