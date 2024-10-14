Ощущение прохлады в столице усилит западный ветер.

Начало новой недели в Киеве будет пасмурным, холодным и мокрым. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +8°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +12°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, а днем пройдет дождь.

Ветер будет западный, 7-12 м/с, что еще больше усилит ощущение холода. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 744-746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 14 октября - прогноз погоды по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +11°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 октября ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +9°, днем +15°.

В Виннице сегодня будет +7°...+12°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°.

В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +11°...+18°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°, возможен дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +12°, возможен дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: