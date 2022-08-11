В пятницу, 12 августа, в Украине немного изменится синоптикическая ситуация. Так, на западе страны, где в последнее время было свежо и даже прохладно, ожидается повышение температуры до более комфортной, +23°...+25°. На Закарпатье температура подниимется до +29 градусов. На востоке и юге, где уже долгое царит невыносимая жара, температура наоборот снизится до +29°...+32°, лишь в Одесской области будет до +33°.
Дожди с грозами продолжатся. Осадки ожидаются везде, кроме некоторых юго-западных и юго-восточных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +24°, гроза.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.
- В Тернополе 12 августа ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, слпошная облачность, ночью +12°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+29°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +26°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+28°, ливень.
- В Одессе 12 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
- В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +21°...+27°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +27°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +29°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +31°.
Народные приметы на 12 августа
12 августа - Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.