В пятницу на западе Украины ожидается потепление, а на юге и востоке ослабнет жара.

В пятницу, 12 августа, в Украине немного изменится синоптикическая ситуация. Так, на западе страны, где в последнее время было свежо и даже прохладно, ожидается повышение температуры до более комфортной, +23°...+25°. На Закарпатье температура подниимется до +29 градусов. На востоке и юге, где уже долгое царит невыносимая жара, температура наоборот снизится до +29°...+32°, лишь в Одесской области будет до +33°.

Дожди с грозами продолжатся. Осадки ожидаются везде, кроме некоторых юго-западных и юго-восточных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +24°, гроза.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.

В Тернополе 12 августа ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, слпошная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +26°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+28°, ливень.

В Одессе 12 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +21°...+27°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +29°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +31°.

Народные приметы на 12 августа

12 августа - Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

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