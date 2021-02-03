Наводнение в Париже: Сена вышла из берегов, пик паводка ожидается сегодня (видео)

Уровень воды в реке поднялся на 4 метра.

В Париже объявили "желтый" уровень опасности / Фото REUTERS

Столица Франции страдает от наводнения. Сегодня, 3 февраля, ожидается пик паводка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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После нескольких недель мощных осадков Сена вышла из берегов. Уровень воды в реке поднялся на 4 метра. Из-за подтопления парижские власти закрыли несколько участков на набережных. Перекрыты некоторые дороги и подземные переходы.

В Париже объявили "желтый" уровень опасности, прогнозируют, что вода может подняться еще на метр.

"Статуя Зуав (под мостом Альма - прим. Ред.) является чем-то особенным для парижан, ведь только ее ноги погружаются в воду, это означает, что воды реки Сены поднимаются, что обычно случается осенью. Для зимы это несвойственно", - говорит жительница Парижа.

Тем временем на юго-западе Франции река Гарон вышла из берегов и десятки населенных пунктов оказались по колено в воде. 50 второстепенных дорог пришлось перекрыть, и уже вторую ночь около 200 человек провели без электроэнергии.

75-летняя женщина погибла, когда на ее дом в результате оползня обвалилась часть скалы. Другая жертва паводков - 70-летний мужчина, которого забрало с собой течение.

Паводки в Европе

Сразу четыре европейских государства страдают от паводков, вызванных дождями и оттепелью. Речь идет о Германии, Люксембурге, Франции и Италии.

В частности, из-за оттепели и дождей критическая ситуация сложилась на западе Германии. Там две реки вышли из берегов. Спасатели начали немедленно строить защитные валы из песка, впрочем, это уже не слишком помогает. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.

По другую сторону границы - в Люксембурге - затоплено несколько городов. В некоторых районах вода поднялась по пояс. Затоплены десятки дорог междугороднего значения, и ситуация лишь ухудшается.

На юго-западе Франции из-за паводков объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности. В результате непогоды погиб мужчина пожилого возраста.

Также подтоплено несколько поселков в итальянской провинции Салерно. Под водой оказались и поля.