Дожди и оттепель вызвали наводнения в четырех европейских странах (фоторепортаж, видео)

17:55, 2 февраля 2021
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Высокая вода в Европе может продержаться до конца недели.

Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція
Річка Сена вийшла з берегів. Париж, Франція /  © REUTERS
Велика вода затопила магазин, Бюдінген, Німеччина
Велика вода затопила магазин, Бюдінген, Німеччина /  © REUTERS
Велика вода затопила магазин, Бюдінген, Німеччина
Велика вода затопила магазин, Бюдінген, Німеччина /  © REUTERS
Бюдінген, Німеччина
Бюдінген, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина
Повінь на річці Рейн у Кельні, Німеччина /  © REUTERS
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина /  © REUTERS
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина /  © REUTERS
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина /  © REUTERS
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина /  © REUTERS
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина
Повені на річках Рейн і Мозель у Кобленці, Німеччина /  © REUTERS

Сразу четыре европейских государства страдают от наводнений, вызванных дождями и оттепелью.

Речь идет о Германии, Люксембурге, Франции и Италии, говорится в сюжете ТСН.

В частности, из-за оттепели и дождей критическая ситуация сложилась на западе Германии. Там две реки вышли из берегов. Спасатели начали немедленно строить защитные валы из песка, впрочем, это уже не слишком помогает. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.

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По другую сторону границы – в Люксембурге – затоплено несколько городов. В некоторых районах воды по пояс. Затоплены десятки дорог междугороднего значения, и ситуация лишь ухудшается.

На юго-западе Франции из-за наводнений объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности. В результате непогоды погиб мужчина пожилого возраста.

Также подтоплено несколько поселков в итальянской провинции Салерно. Под водой оказались и поля.

"Высокая вода может продержаться до конца недели", - говорится в сюжете.

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Автор: Александр Топчий

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Теги: наводненияпаводкипогода в ЕвропеНаводнение в Париже
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