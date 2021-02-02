Дожди и оттепель вызвали наводнения в четырех европейских странах (фоторепортаж, видео)

Высокая вода в Европе может продержаться до конца недели.

Сразу четыре европейских государства страдают от наводнений, вызванных дождями и оттепелью.

Речь идет о Германии, Люксембурге, Франции и Италии, говорится в сюжете ТСН.

В частности, из-за оттепели и дождей критическая ситуация сложилась на западе Германии. Там две реки вышли из берегов. Спасатели начали немедленно строить защитные валы из песка, впрочем, это уже не слишком помогает. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.

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По другую сторону границы – в Люксембурге – затоплено несколько городов. В некоторых районах воды по пояс. Затоплены десятки дорог междугороднего значения, и ситуация лишь ухудшается.

На юго-западе Франции из-за наводнений объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности. В результате непогоды погиб мужчина пожилого возраста.

Также подтоплено несколько поселков в итальянской провинции Салерно. Под водой оказались и поля.

"Высокая вода может продержаться до конца недели", - говорится в сюжете.

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