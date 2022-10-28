В субботу в некоторых областях температура поднимется до +21°, а в воскресенье местами пройдут дожди.

В ближайшие выходные, 29 и 30 октября, в Украине ожидается потепление. Так, в субботу на западе страны температура поднимется до +17°...+21°. Из-за этого будут наблюдаться температурные контрасты, так как на востоке сохранится прохладная погода, до +11°...+13°.

В воскресенье температурные контрасты сгладядся: на западе температура чуть снизится, а на востоке поднимется до +13°...+15°. Также в конце недели в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем - до +15°, также облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +8°...+18°. В воскресенье температура будет +8°...+16°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +12°...+17°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +6°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье температура составит +10°...+14°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +5°...+14°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +7, днем +13°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +10°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем до +14°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +13°...+17°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +12°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +13°. В воскресенье - пасмурно, +11°...+13°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +10°...+17°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +14°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +10°...+16°.

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