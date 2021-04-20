Предупреждают об опасности наводнений и оползней.

На Филиппины налетел тайфун "Суригай".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из прибрежных районов на востоке страны эвакуировали более 60000 человек. Скорость ветра местами достигала 195 км/ч, ураган разбил крыши и поломал деревья.

Побережье атаковали гигантские волны. Метеослужба предупредила об опасности наводнений и оползней, непогода продлится ближайшие несколько дней.

Мощное землетрясение в Индонезии

Сегодня, 20 апреля, в районе Ниас на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Землетрясение произошло на глубине 10 км и в 325 км к северо-западу от города Падангсидемпуан на Северной Суматре.

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Автор: Елена Пилипчак