На Филиппины налетел тайфун "Суригай".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Из прибрежных районов на востоке страны эвакуировали более 60000 человек. Скорость ветра местами достигала 195 км/ч, ураган разбил крыши и поломал деревья.
Побережье атаковали гигантские волны. Метеослужба предупредила об опасности наводнений и оползней, непогода продлится ближайшие несколько дней.
Мощное землетрясение в Индонезии
Сегодня, 20 апреля, в районе Ниас на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Землетрясение произошло на глубине 10 км и в 325 км к северо-западу от города Падангсидемпуан на Северной Суматре.
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