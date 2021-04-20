Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км.

Сегодня, 20 апреля, в районе Ниас на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Землетрясение произошло на глубине 10 км и в 325 км к юго-западу от города Падангсидемпуан на Северной Суматре.

Наводнения и оползни в Индонезии

Не менее 400 человек в провинции Восточная Нуса-Тенггара, Индонезия, были эвакуированы после того, как их дома пострадали от внезапных наводнений, оползней и сильных ветров на фоне сильного дождя, вызванного циклоном.

Обрушились несколько мостов, упали деревья и заблокировали несколько дорог. Из-за сильных волн затонуло судно.

Местные власти заявили, что число погибших превысило 100, но местное новостное агентство заявило, что не может подтвердить это. По его данным, 55 человек погибли от наводнений, 40 пропали без вести.

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Перевод: Елена Пилипчак