В Киеве завтра ожидается сухая погода, поделилась Диденко.

Погода завтра в Украине, - в пятницу, 10 ноября, ожидается преимущественно сухая, возможная угроза - туманы.

Ночью прогнозируется +2...+7 градусов, днем на большей части территории - +8...+12, а на юге - до +15, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. "В Украине 10-го ноября будет преобладать сухая погода. Разве туманы могут зависать. Водители! Осторожно!" - предупредила эксперт.

Погода в Киеве завтра также ожидается сухая. По прогнозу синоптика, температура будет колебаться около отметки +10 градусов.

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Важные новости о погоде - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, погода 9 ноября в Украине прогнозировалась прохладная. Отмечалось, что осадки почти полностью покинут территорию нашего государства. Дожди прогнозировались только местами во временно оккупированном россиянами Крыму и на востоке.

Погода в Киеве сегодня спрогнозирована пасмурная. Днем в столице Украины ожидалось до +10 градусов. Стоит отметить, что на большей части территории нашего государства дневная температура прогнозировалась около +10.

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