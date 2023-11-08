Дожди практически покинут нашу страну.

В четверг, 9 ноября, температура в Украине продолжит снижаться. При этом дожди практически покинут территорию нашей страны. Осадки ожидаются лишь местами на востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +10°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.

В Тернополе 9 ноября ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +4°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+9°.

В Одессе 9 ноября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +13°.

В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +13°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будетнебольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+8°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+13°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +11°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +9°.

Приметы погоды 9 ноября

С этого дня, как считалось, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Появление тумана в этот день предвещает скорую оттепель.

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