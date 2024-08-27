В ООН заявили, что климатический кризис создан человечеством.

Известные своей красотой островные государства могут погибнуть из-за повышения уровня Тихого океана - глава ООН называет повышение уровня моря "мировой катастрофой", которая особенно угрожает тихоокеанскому раю.

Как пишет The Independent, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к миру с еще одним климатическим сигналом SOS. На этот раз он сказал, что эти аббревиатуры означают "спасите наши моря". Отмечается, что уровень моря повышается все быстрее, особенно в наиболее уязвимых островных государствах Тихого океана.

"Организация Объединенных Наций и Всемирная метеорологическая организация опубликовали доклады об ухудшении ситуации с повышением уровня моря, вызванного потеплением Земли и таянием ледяных щитов и ледников. В них отмечается, что юго-западная часть Тихого океана страдает не только от повышения его уровня, но и от других последствий изменения климата, таких как закисление океана и волны тепла", - сказано в публикации.

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Отмечается, что Гутерриш выступил со своим призывом в столице полинезийского островного королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, на заседании Форума тихоокеанских островов.

"Это безумная ситуация. Повышение уровня моря - кризис, полностью созданный человечеством. Кризис, который скоро разрастется до почти невероятных масштабов. Всемирная катастрофа ставит этот тихоокеанский рай под угрозу. Океан переполнен", - сказал Гутерриш.

Отчет о ситуации в регионе, запрошенный ООН, свидетельствует, что в период с 1990 по 2020 год уровень моря в столице Тонга Нукуалофа поднялся на 21 сантиметр, что вдвое превышает средний мировой показатель 10 сантиметров. Столица островного государства Самоа - Апиа - столкнулась с 31-сантиметровым повышением уровня моря, тогда как в городе Сува, Фиджи - с 29-сантиметровым.

"Это подвергает тихоокеанские островные государства серьезной опасности", - сказал Гутерриш. При этом, по его словам, около 90% населения региона проживают в зоне риска - в пределах всего 5 километров от океана.

"С 1980 года количество прибрежных наводнений на Гуаме выросло с двух до 22 раз в год. На островах Кука - с пяти до 43, в Паго-Паго, Американское Самоа, прибрежные наводнения увеличились с нуля до 102 раз в год", - пишет издание.

Согласно отчету, уровень моря повышается быстрее на западе Тихого океана из-за более высокой температуры воды, течений и того, что туда направляется часть тающего льда из Антарктиды.

Гутерриш сказал, что видит изменения с тех пор, как последний раз был в регионе в мае 2019 года. Но, по мнению бывшего сотрудника Геологической службы США, специалиста по уровню моря С. Джеффреса Уильямса, тревога вполне оправдана. Как он считает, происходящее особенно опасно для островов Тихого океана, поскольку их большинство - на низких высотах, из-за чего местные жители могут стать жертвами наводнений.

В публикации сказано, что повышение уровня воды в значительной степени связано с таянием льда в Антарктиде и Гренландии.

"Там таяние значительно ускорилось за последние три-четыре десятилетия из-за высоких темпов потепления на полюсах", - сказал Уильямс.

По данным ООН, около 90% тепла, удерживаемого парниковыми газами, уходит в океаны. И в глобальном масштабе повышение уровня воды ускоряется, что перекликается с рецензируемыми исследованиями. По словам Гутерриша, сейчас этот показатель самый высокий за последние 3000 лет.

Согласно отчету ООН, в период с 1901 по 1971 год средний уровень мирового моря повышался на 1,3 сантиметра за десятилетие. В период с 1971 по 2006 год - до 1,9 сантиметра, с 2006 по 2018 год он вырос до 3,7 сантиметра, а за последнее десятилетие уровень моря поднялся на 4,8 сантиметра.

В отчете ООН также выделены города в 20 самых богатых странах, на долю которых приходится 80% газов, которые удерживают тепло. К городам, где уровень моря за последние 30 лет повысился как минимум на 50% по сравнению со средним мировым показателем, относятся Шанхай, Перт, Лондон, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, Бостон, Майами и Новый Орлеан.

"Новый Орлеан возглавил список с 10,2 дюймами (26 сантиметров) повышения уровня моря в период с 1990 по 2020 год. Представители ООН отметили, что наводнение в Нью-Йорке во время суперурагана Сэнди в 2012 году усилилось именно из-за повышения уровня океана. Исследование 2021 года показало, что повышение уровня воды, вызванное климатом, добавило 8 миллиардов долларов к расходам от шторма", - пишет издание.

Гутерриш заявил, что происходит "климатический хаос", и призвал богатые страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода, прекращению использования ископаемого топлива и оказанию помощи бедным государствам.

"Однако, энергетические планы стран показывают, что в 2030 году они будут производить вдвое больше ископаемого топлива, чем количество, которое ограничит потепление до согласованных на международном уровне уровней, говорится в отчете ООН за 2023 год", - пишет The Independent.

Миру угрожают мегацунами - что известно

Напомним, ученые-климатологи бьют тревогу по поводу растущего риска мегацунами с волнами высотой более 100 метров. Причиной их может стать таяние ледников в Гренландии, которое вызывает массивные оползни. Как пишет Independent, исследователи проанализировали один такой случай гигантского цунами, который вызвал разрушения в отдаленных районах восточной Гренландии.

Цунами в Гренландии имели разрушительные последствия. Например, в 2017 году оно затопило деревню и убило четырех человек. Мегацунами у восточного побережья Гренландии с волнами, достигающими высоты более 100 м, также достигли Европы. Одно из таких в сентябре 2023 года обрушилось на фьорд Диксон в Восточной Гренландии.

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