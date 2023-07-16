Есть большая вероятность, что в июле будут самые высокие глобальные температуры за последние 120 тысяч лет.

С 3 по 10 июля этого года мир пережил самую жаркую неделю из когда-либо зарегистрированных. И метеорологи говорят, что впереди будет еще больше - намного больше.

Резкий рост уровня углекислого газа в атмосфере и необычная полоса сильных ветров, которые дуют высоко над Атлантикой, уже вызвали волны тепла в штате Техас (США), а также в Греции, Испании, Италии и во многих других странах. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что по всей Европе были выпущены предупреждения о погоде "красного" уровня; лесные пожары бушуют в Хорватии, на побережье Адриатического моря и в испанской Наварре; в то время как туристические объекты, такие как Акрополь, были закрыты из-за того, что температура поднялась до сорока градусов.

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Земля не испытывала ничего подобного с тех пор, как в 1850-х годах начали проводить инструментальные измерения температуры воздуха, сообщила на прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация.

"Мы находимся на неизведанной территории, и это тревожная новость для планеты", - сказал профессор Кристофер Хьюитт, директор климатической службы ВМО.

Эту точку зрения поддержал Карстен Хаустейн, научный сотрудник Лейпцигского университета в области атмосферного излучения. "Вероятность такова, что июль будет самым жарким месяцем за всю историю… "Всю" означает со времен эемского [межледникового периода], который наступил примерно 120 тысяч лет назад", - говорит Хайстейн.

В добавок к триггерам нынешних рекордных волн тепла, усиливающееся явление Эль-Ниньо в Тихом океане начинает ощущаться во всем мире.

Эль-Ниньо - это периодическое климатическое явление, которое происходит, когда циркуляция экваториальной части Тихого океана изменяется и его температура повышается, вызывая дополнительные тепловые удары по всему миру.

"Типичный Эль-Ниньо временно увеличивает среднюю глобальную температуру примерно на 0,2°C. Это увеличение незначительно по сравнению с 1,2 градусами Цельсия, которые мы наблюдали в результате изменения климата после промышленной революции, но в дополнение к этому потеплению, вызванному деятельностью человека, новый глобальный температурный рекорд, вероятно, будет установлен до конца следующего года", - сказал Джефф Найт, руководитель отдела моделирования изменчивости климата из Метеорологического бюро.

В результате многие ученые предупреждают, что в этом или следующем году мировая температура может превысить порог в 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог был установлен Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC) как верхний предел роста глобального потепления, позволяющий избежать прохождения планетой метеорологических переломных моментов, которые могут привести к необратимым изменениям мировых погодных условий.

Последствия новой рекордной жары, которая наступит очень скоро, будут глубокими и опасными, добавляют ученые. По оценкам, более 61 тысячи человек погибли в результате резкого повышения температуры, охватившего Европу прошлым летом.

Учитывая вероятность того, что этот рекорд будет побит в этом году или, самое позднее, в следующем году, существует большая вероятность того, что мрачное число погибших в 2022 году будет очень скоро превышено, и средиземноморские страны, такие как Греция, Испания и Италия, вероятно, пострадают от самых тяжелых последствий.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, "изменение климата выходит из-под контроля". Он предупредил, что, если мир будет упорно откладывать принятие ключевых мер, необходимых для ограничения выбросов ископаемого топлива, это может привести к "катастрофической ситуации".

"Нас вовсе не должны удивлять высокие глобальные температуры", - сказал профессор Ричард Беттс, специалист по климату из Метеорологического бюро и Университета Эксетера. "Все это является суровым напоминанием о том, что мы знали в течение долгого времени, и мы увидим еще больше крайностей, пока не прекратим накапливать больше парниковых газов в атмосфере".

Экстремальная жара в мире - что происходит

Как сообщал УНИАН, в южных европейских странах и США наблюдается экстремально жаркая погода, которую специалисты назвали "Цербер". На следующей неделе ожидается еще большее повышение температуры на юге Европы, в некоторых местах даже до +40 С.

По данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 17,01°С, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92°C.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июнь 2023 года стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений. По прогнозу специалистов, 2023 год, вероятно, окажется среди самым жарких в истории наблюдений.

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