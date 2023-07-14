По прогнозу специалистов, в общем 2023 год, вероятно, окажется среди самым жарких в истории наблюдений.

Июнь-2023 стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Там отметили, что этот июнь побил температурный рекорд, который держался 174 года. Средняя температура воздуха в прошлом месяце была на 1,05 градуса Цельсия выше среднего показателя, передает Голос Америки.

В NOAA привели данные о том, что первый летний месяц 2023 года стал 47-м июнем и 532-м месяцем в списке рекордных показателей температуры, превышающей средние показатели прошлого века.

Видео дня

По прогнозу NOAA, 2023 год, вероятно, окажется среди самым жарких в истории наблюдений. По расчетам специалистов, вероятность, что этот год войдет в ТОП-10 самых жарких лет, составляет 97%.

Относительно этого месяца, то по данным платформы Climate Reanalyzer, 4 июля стало самым жарким днем на Земле по крайней мере за 44 года.

Глобальное потепление

В последние годы климатологи на сколько часто фиксируют температурные рекорды, что они уже перестали кого-либо удивлять. Однако ученые побаиваются, что такое положение вещей напрямую свидетельствует о глобальном потеплении на Земле, которое из года в год будет только усиливаться.

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