Метеорологи говорят, что это прямое следствие глобального потепления.

В Испании продолжается аномально теплая зима. После декабрьской жары январские температуры несколько снизились, но все равно остаются поразительно высокими.

Как пишет Independent, из-за слишком теплой погоды среди испанцев и туристов царит почти летнее ощущение. Во многих прибрежных районах люди ходят на пляжи, чтобы загорать и купаться в море.

Метеорологическое агентство Испании (AEMET) заявило, что высокие температуры в Южной Европе вызваны антициклоном, который переносит горячую воздушную массу из Африки. Отсутствие облачного покрова также привело к повышению температуры.

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Буквально на прошлой неделе Испания и другие части Европы пострадали от чрезвычайно холодной погоды и ливней, которые, в свою очередь, сопровождались морозами и снегопадом во многих частях Испании. А уже на этой неделе во многих городах температура достигла рекордных за более чем 20 лет отметок для этого времени года.

Так, по словам представителя AEMET Марселино Нуньеса, в этот четверг в небольшом городке Челва (чуть западнее Валенсии) была зарегистрирована максимальная за всю неделю температура – 29,6 градусов Цельсия.

Как свидетельствуют метеорологические карты, сейчас средняя температура в Испании колеблется от 10-15 градусов в северных и горных районах до 18-23 градусов в равнинных районах остальной территории страны.

Это в среднем на 5-10 градусов выше нормы, говорят испанские метеорологи. Нуньес сказал, что невозможно объяснить нынешнюю высокую температуру климатическим кризисом без проведения исследований, но они следуют тенденции все более частых периодов чрезвычайно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.

"Очевидно, что климатические оценки, долгосрочные климатические прогнозы за последние 20 лет предполагают, что эти явления будут происходить все чаще, и мы видим это понемногу", — сказал он.

Климатические рекорды последнего времени

Как писал УНИАН, 2023 год был самым жарким за всю историю научных наблюдений. Он опережает предыдущих рекордсменов с огромным отрывом. Глобальная температура в прошлом году была в среднем на 1,35°с выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Также мы рассказывали, что в конце декабря Украину накрыла волна рекордного тепла. 20 декабря в Киеве максимальная температура воздуха превысила на 1,5°с рекордное значение 1982 года для этого дня и составила +10,6°с. Но самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года с температурой +15,2°с.

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