В столице зафиксировали очередной температурный рекорд.

20 декабря в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 20 декабря максимальная температура воздуха в Киеве превысила на 1,5°С рекордное значение 1982 года для этого дня и составила +10,6°С", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года с температурой +15,2°С.

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Отметим, что это уже второй температурный рекорд в столице за последние дни. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 декабря. Тогда минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение для этого дня 1982 и 2019 годов и составляла +4,1°С.

В 2023 году уже зафиксировано 43 температурных рекорда в столице.

Отметим, что в последние дни температурные рекорды фиксируются не только в Киеве, но и в других городах. В частности, в городе Тетерев 19 декабря зафиксировали самую теплую минимальную температуру воздуха +4,1°С. Также аномальное тепло наблюдается в Борисполе и Вышгороде.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области будет в пределах 1-6° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 4-6° тепла.

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