На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура там достигла -1°С.

В Карпатах уже выпал первый снег, температура держится на отметке в -1°С. На остальной территории Украины с сегодняшнего дня начало просачиваться потепление.

Фото заснеженных гор опубликовали в ГСЧС Украины и подписали: "А в горах уже холодно...".

"По состоянию на 09:00 25 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 9 м/с., температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении. Видео дня

Спасатели призвали туристов заботиться о безопасности, следить за прогнозами и регистрировать маршруты.

Предупреждение для туристов в Карпатах

Каждый год повторяется одна и та же ситуация: спасатели в случае ухудшения погодных условий в Украинских Карпатах предупреждают туристов об опасности. Последние пренебрегают предупреждениями, вследствие чего травмируются или вообще погибают.

В прошлом году в Украине заработало мобильное приложение "Спасение в горах", разработанное для того, чтобы упростить процесс взаимодействия со спасательной службой во время возникновения чрезвычайной ситуации в горах и сделать ее более эффективной.

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