Приложение "Порятунок в горах" должно помочь туристам при возникновении чрезвычайной ситуации в горах.

Спасатели советуют всем туристам, которые отправляются в поход в горы, скачать мобильное приложение "Порятунок в горах", разработанное для того, чтобы упростить процесс взаимодействия со спасательной службой во время возникновения чрезвычайной ситуации в горах и сделать ее более эффективной.

Об этом сообщается на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Читайте такжеСиноптик дала полезные советы, как подготовиться к походу в горы зимойФункционал данного приложения позволяет зарегистрированным пользователям совершать следующие действия:

звонить на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных происшествиях в горах (непосредственно к оперативному дежурному горной поисково-спасательной службы)

отправлять экстренные SMS или Internet сообщения с точными географическими координатами места пребывания заявителя

удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе

Скачать приложение для устройств Android можно в Google Play по ссылке. Также вскоре будет доступна версия приложения для iOS.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украинских Карпатах, несмотря на предупреждения спасателей, теряются, травмируются и даже гибнут немало туристов. Среди главных причин – легкомыслие, пренебрежение мерами безопасности и переоценка собственных сил.

Так, в середине января 2022 года во время восхождения на Говерлу погибла туристка из Одесской области, еще два человека были травмированы.